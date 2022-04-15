Москва, 15 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Свыше 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины было доставлено российским Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий, 15 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Insider Гуманитарный конвой

Для перевозки груза было использовано 79 большегрузных автомобилей, следовавших в составе 14 автомобильных колонн. МЧС доставило бутилированную воду, продукты питания, предметы первой необходимости и стройматериалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Российский Красный Крест (РКК) направил в Севастополь, Симферополь и Краснодар 60 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Украины и из Донбасса.