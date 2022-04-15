Ташлинский район, Оренбургская область, , 07:56 — REGNUM В Ташлинском районе Оренбургской области пожар унес жизнь одного человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар

Частный дом в посёлке Придолинный горел 14 апреля. На ликвидацию возгорания потребовалось более часа. Площадь пожара на момент локализации составила 56 квадратных метров.

Во время тушения пожарные обнаружили в доме тело мужчины 1936 года рождения. Версией пожара называют неосторожность при и курении.