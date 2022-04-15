Хабаровск, 15 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае завершается подготовка к навигации — сезон речных пассажирских перевозок откроется 1 мая. Краевые перевозки будут осуществляться по Хабаровскому и Комсомольскому направлениям. При подготовке к навигации были выделены средства на ремонта и брендирование теплоходов, курсирующих по этим маршрутам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ondřej Žváček Комсольск-на-Амуре. Речной вокзал

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На площадке Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы (ХРЭБ) флота стоят пассажирские суда, которые будут задействованы на двух краевых направлениях и грузовые суда для доставки продовольствия и топлива в рамках северного завоза.

«Мы проведем модернизацию оборудования. Необходимо обновить станки, которые находятся в корпусно-сварочном и механосборочном участках. В ближайших планах трансформация базы из ремонтного предприятия в судостроительное. Лет 15 назад здесь строились суда класса река-море. Мощности есть, люди есть», – заверил начальник АО «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота» Григорий Путилин.

Отмечается, что стоимость билета на суда останется на уровне прошлого года.

«Пассажирские перевозки по Амуру начнутся вовремя. Уже разыграны все контракты. Как и в прошлом году, речной транспорт будет ходить ежедневно, дважды по будним дням, трижды – по выходным», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Всего в этом году на линию выйдут восемь теплоходов.

В госконтрактах на осуществление перевозок были заложены дополнительные средства, предназначенные для ремонта и подготовки теплоходов к сезону навигации. Это позволило впервые более чем за 10-летний срок провести масштабные ремонтно-восстановительные работы.

«В этом году на судах впервые появится фирменное брендирование Хабаровского края», – добавила министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

Как сообщало ИА REGNUM, пермский флот пополнился ещё двумя круизными теплоходами – это четырёхпалубный «Хирург Разумовский» и трёхпалубный «Юрий Никулин». Туристам предоставлен выбор из девяти теплоходов.