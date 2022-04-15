Екатеринбург, 15 апреля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ушёл из жизни генерал-майор Иван Ноздрачёв, который входил в команду бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Об этом пишут СМИ.

Свечи

Ноздрачёву было 82 года. По данным Е1. ru, он скончался в результате рецидива болезни. Прощание с ним прошло в Окружном доме офицеров, а похоронили его на Широкореченском кладбище.

Генерал-майор ранее являлся заместителем командующего Уральским военным округом. Также он возглавлял Совет общественной безопасности Свердловской области. В последние годы жизни Иван Фёдорович был членом общественного совета при свердловском главке МВД.