Петропавловск-Камчатский, , 07:52 — REGNUM На Камчатке в Вилючинске двое 9-летних детей получили травмы, катаясь на качелях, которые установлены на центральной площади города. Следствие проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Ребенок на качелях (сс) Brandon Wong

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Днём 14 апреля перелом обоих ног получил мальчик. Ноги ребёнка попали между сидением качели и образовавшимся ледяным наростом под аттракционом. Пострадавший проходит лечение в больнице.

В этот же день, на этих же качелях, при схожих обстоятельствах перелом получила девочка.

«По итогам проведенных проверочных мероприятий органом следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание территории, на которой установлены качели», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на одной из детских площадок травмировался 11-летний мальчик.