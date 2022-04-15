Новосибирск, , 07:53 — REGNUM В Законодательном собрании Новосибирской области обсудили проект закона «Об отдельных вопросах организации мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Предполагается, что медвытрезвители будут создаваться в форме муниципального учреждения или его структурного подразделения.

В вытрезвителе Цитата из к/ф «А поутру они проснулись». Реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия

По официальным данным, принятие законопроекта потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета на создание и организацию вытрезвителей на 2022 год – 15,4 млн рублей, на 2023 год – 17,8 млн рублей, на 2024 год – 18,5 млн рублей.

В итоге комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения рекомендовал сессии Законодательного собрания региона принять законопроект в первом чтении.