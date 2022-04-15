Оренбург, 15 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Оренбурге с 30 апреля начнут курсировать дачные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Nippelsn Дачный участок

Глава горда Сергей Салмин подчеркнул, что маршруты разработаны с учетом жалоб горожан, которые поступали в 2021 году. «Только за полгода в администрацию поступило 6 тысяч жалоб на нерегулярность движения автобусов, несвоевременность подхода к остановкам и многое другое. Подвижной состав сформирован в достаточном количестве», — сказал он.

В настоящее время муниципальная комиссия проводит мониторинг дорог, которые ведут на территорию дачных массивов. Осмотр дорожного полотна продлится до 20 апреля. Чиновники отмечают, что не все дороги соответствуют нормативам.