Ульяновск, 15 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 14 апреля в области официально выявлено 139 носителей новой коронавирусной инфекции, что на четыре меньше, чем было подтверждено 13 апреля.

Всего в Ульяновской области сделано 2 011 690 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 14 апреля – 2478

Напомним, 13 апреля в регионе сделано 3189 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной спад вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом начался в апреле: если 1 апреля подтверждено 440 случаев инфицирования, то к 13 апреля – 139. Таким образом, за две недели снижение составил 68,4%.