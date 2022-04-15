Ньон, Швейцария, 15 апреля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Все участники полуфинала определились в футбольной Лиге Европы. Об этом 15 апреля сообщает УЕФА.

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Борьбу за второй по значимости европейский трофей продолжат немецкие «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг», английский «Вест Хэм Юнайтед» и шотландский «Рейнджерс».

«Вест Хэм» сыграет в полуфинале с «Айнтрахтом», а «РБ Лейпциг» встретится с «Рейнджерс».

Напомним, в четвертьфинале «Вест Хэм» выбил из турнира французский «Лион» (1:1, 3:0), «Айнтрахт» оказался сильнее «Барселоны» (1:1, 3:2). «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» преодолел сопротивление португальской «Браги» (0:1, 3:1).

Первые полуфинальные матчи состоятся 27 и 28 апреля, а ответные – 4 и 5 мая.

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