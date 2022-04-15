Сеул, 15 апреля 2022, 07:43 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после вступления в должность намерен ужесточить политику своей страны в отношении России из-за проведения ВС РФ военной спецоперации на Украине. Это следует из опубликованного 14 апреля интервью политика газете The Washington Post.
Что касается помощи киевскому режиму, из-за «множества препятствий» Юн Сок Ёль считает проблематичным поставки на Украину вооружения из Южной Кореи, но намерен увеличить её гуманитарную составляющую.
Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Южной Кореи рассматривает возможность расширения гуманитарной помощи Украине.
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