Сеул, , 07:43 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после вступления в должность намерен ужесточить политику своей страны в отношении России из-за проведения ВС РФ военной спецоперации на Украине. Это следует из опубликованного 14 апреля интервью политика газете The Washington Post.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Юн Сок Ёль «Мы должны принять участие в международной кампании давления на Россию, что нынешнее правительство делает до определённой степени. Когда международное сообщество обращается к нам с тем, чтобы мы участвовали больше, мы должны чётко продемонстрировать наше отношение, которое заключается в уважении к международному порядку, основанному на правилах».

Что касается помощи киевскому режиму, из-за «множества препятствий» Юн Сок Ёль считает проблематичным поставки на Украину вооружения из Южной Кореи, но намерен увеличить её гуманитарную составляющую.

Юн Сок Ёл «Поэтому мы предоставили гуманитарную помощь объёмом $10 млн при нынешней администрации, и… нам надо предоставить ещё больше такой помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Южной Кореи рассматривает возможность расширения гуманитарной помощи Украине.

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