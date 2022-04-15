Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Мировая экономика в 2022 и 2023 годах продолжит падение на фоне пандемии и ситуации вокруг Украины, 14 апреля заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Кристалина Георгиева Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщается на сайте организации. Вместе с тем она сообщила, что в большинстве стран по-прежнему будет наблюдаться экономический рост. Георгиева добавила, что специальная военная операция на Украине отразится на снижении прогнозов для 143 стран, которые образуют 86% мирового ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорится, что ВВП Украины по итогам 2022 года может сократиться на 45,1%. Прогноз будет зависеть от длительности и интенсивности спецоперации в стране.

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