Пермь, , 07:41 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году самую большую зарплату получали руководители Пермского торгово-технологического колледжа, Центра бухучета и отчетности в сфере образования и Пермского техникума промышленных и информационных технологий имени Б. Г. Изгагина. Их заработок превышал 190 тыс. рублей. Информацию о среднемесячных зарплатах руководителей подведомственных учреждений по итогам 2021 года обнародовал на своём сайте минобр региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Директор Пермского торгово-технологического колледжа Виктор Погодин в месяц получал почти 219 тысяч рублей, директор пермского Центра бухучета и отчетности в сфере образования Анна Рогова —около 195 тысяч рублей, а директор Пермского техникума промышленных и информационных технологий имени Б. Г. Изгагина Вячеслав Аспидов —190 тысяч рублей.

Напомним, ранее о зарплатах главврачей медучреждений отчитался минздрав края. В ряде случаев среднемесячный заработок медиков превышал 200 тыс. рублей.

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