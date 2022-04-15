Лион, Франция, 15 апреля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Английский «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над французским «Лионом» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча прошла в Лионе завершилась со счётом 3:0.

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В составе «Вест Хэма» голы забили защитник Крэйг Доусон, полузащитник Деклан Райс и нападающий Джаррод Боуэн.

Первый матч, который прошёл в Лондоне, завершился вничью – 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч, «Вест Хэм» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с немецким «Айнтрахтом».

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