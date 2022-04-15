Куала-Лумпур, , 07:36 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 35 381 человека. Также за минувшие сутки в стране выявили 10 413 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 363 024 случая инфицирования SARS-CoV-2.

В настоящее время в королевстве числится 117 785 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 154 пациента находятся в отделениях реанимации, из них 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 15 апреля уже смогли выздороветь 4 209 858 пациентов.