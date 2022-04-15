Минусинский район, Красноярский край, , 07:36 — REGNUM Причиной ландшафтного пожара в Минусинском районе Красноярского края, угрожавшего посёлку Пригородный, мог стать пал сухой травы. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в краевом правительстве.

Пал сухой травы 40.мвд.рф

Точную причину возгорания специалисты установят в ходе расследования.

Общая площадь возгорания составила 60 га. В тушении принимали участие более 115 человек, применялось 13 единиц спецтехники. Полностью ликвидировали пожар 14 апреля в 22:00 по местному времени.

Сотрудникам Лесопожарного центра помогали сотрудники МЧС и добровольные пожарные дружины. Перехода огня на населённый пункт не допустили. Распространение пожара было остановлено.

Большую помощь в борьбе с огнём оказала авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля на юге Красноярского края начал действовать особый противопожарный режим.

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