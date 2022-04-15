Новосибирск, , 07:36 — REGNUM В Новосибирске усиленная группировка пожарных ликвидирует крупное возгорание на складе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

«В 10:45 (время местное) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании складского строения в Калининском районе города по второму рангу сложности из пяти установленных», — уточнили в ведомстве.

По оперативной информации, горит одноэтажное здание. Огонь распространяется на соседнее складское строение.