Глазго, Великобритания, , 07:32 — REGNUM Шотландский «Рейнджерс» одержал победу над португальской «Брагой» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча прошла в Глазго завершилась в дополнительное время со счётом 3:1.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

В составе «Рейнджерс» дубль оформил защитник Джеймс Тавернье, ещё один гол забил нападающий Кемар Руф. У «Браги» отличился защитник Давид Карму.

В первом матче, который прошёл в Португалии, «Брага» победила со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч, «Рейнджерс» вышел в полуфинал Лиги Европы.