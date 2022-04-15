Орск, Оренбургская область, 15 апреля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области 14 апреля затопило мост через реку Орь. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Oleh Prylutskyi Паводок

Сооружение является частью дороги Орск – Джанаталап. Объезд осуществляется через посёлок Звероферма.

Стоит отметить, на утро 15 апреля в регионе из-за паводка закрыто 13 низководных мостов. Кроме того, из-за перелива талых вод через проезжую часть не доступен для движения один участок автомобильной дороги.