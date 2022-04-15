Хабаровск, 15 апреля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 15 апреля началась посевная кампания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«В передовиках – фермеры Вяземского района. Остальные районы приступят к посевной кампании в третьей декаде апреля», — пояснил губернатор Михаил Дегтярев.

В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур в крае составит 55, 5 тыс. га или 100,2% к уровню 2021 года, в том числе зерновые — 9 тыс. га, соя — 30 тыс. га, картофель — 6,9 тыс. га, овощебахчевые культуры — 2,6 тыс. га и кормовые культуры - 7 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в поля Новосибирской области для прибивки влаги уже вышли сельхозмашины хозяйств Баганского и Карасукского районов.