Екатеринбург, , 07:25 — REGNUM Обвиняемая в убийстве бездомного общеопасным способом жительница Екатеринбурга Анна Ш. отрицает, что хотела его гибели. Об этом она заявила в суде.

Огонь (сс)GDJ

По её словам, всё якобы произошло случайно. И теперь она сожалеет о случившемся, переживает и соболезнует.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в мае. Женщина подожгла спящего мужчину, предварительно облив его их находившихся рядом с ним бутылок. Гражданин в итоге скончался, а Анну Ш. объявили в розыск. Нашли её и задержали только 15 июля в квартире её знакомого.