Екатеринбург, 15 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Обвиняемая в убийстве бездомного общеопасным способом жительница Екатеринбурга Анна Ш. отрицает, что хотела его гибели. Об этом она заявила в суде.

(сс)GDJ Огонь

По её словам, всё якобы произошло случайно. И теперь она сожалеет о случившемся, переживает и соболезнует.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в мае. Женщина подожгла спящего мужчину, предварительно облив его из находившихся рядом с ним бутылок. Гражданин в итоге скончался, а Анну Ш. объявили в розыск. Нашли её и задержали только 15 июля в квартире её знакомого.