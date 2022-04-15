Санкт-Петербург, , 07:24 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в седьмом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0.

Кубок Гагарина Sports.ru

В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Сергей Плотников, ещё одну шайбу забросил форвард Константин Окулов.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счётом 4:3 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором сыграет с магнитогорским «Металлургом». ЦСКА будет играть в финале турнира четвёртый раз подряд.

Напомним, в финале сезона 2020/21 ЦСКА проиграл омскому «Авангарду».

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