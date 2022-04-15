Частинский район, Пермский край, 15 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Пермском крае мужчина привлечен к административной ответственности за противоправный комментарий в соцсети. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Uriston.com Штраф

По данным ведомства, житель Частинского муниципального округа разместил в паблике в социальной сети комментарии, разжигающие межнациональную вражду. По данному факту возбудили административное производство.

По итогам рассмотрения дела суд назначил пермяку наказание. Он оштрафован на 10 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу, комментарии удалены.