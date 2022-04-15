Нью-Дели, , 07:23 — REGNUM По меньшей мере один человек стал жертвой взрыва и последовавшего за ним пожара в закусочной на юго-востоке Нью-Дели. Об этом передает телеканал NDTV.

Пожар Pexels

Инцидент произошел вечером 14 апреля в районе Джамия Нагар. Еще пятеро человек пострадали. Причиной взрыв стала неисправность компрессора кондиционера.

Пожар удалось потушить. Полиция начала расследование по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля на химическом заводе в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии произошел пожар, унесший жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть человек погибли при пожаре на заводе в Индии