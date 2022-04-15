Нью-Дели, 15 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой взрыва и последовавшего за ним пожара в закусочной на юго-востоке Нью-Дели. Об этом передает телеканал NDTV.

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Инцидент произошел вечером 14 апреля в районе Джамия Нагар. Еще пятеро человек пострадали. Причиной взрыва стала неисправность компрессора кондиционера.

Пожар удалось потушить. Полиция начала расследование по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля на химическом заводе в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии произошел пожар, унесший жизни.