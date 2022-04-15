Москва, 15 апреля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Ряд крупных международных перевозчиков продолжают саботировать поставки российской продукции, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

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«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств», — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве указали, что регулярно оценивают обстановку с поставками, а также решают проблемные ситуации, возникшие у российских компаний. Отмечается, что трудности возникают из-за запрета ЕС на въезд грузовиков с российскими номерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские логистические компании нашли способ обходить санкции Евросоюза. Отмечалось, что грузы начали доставлять с использованием транзитных стран. Из-за этого возрастает стоимость доставки, а также сроки.