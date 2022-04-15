Новосибирск, 15 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Количество родов в Новосибирском областном перинатальном центре после ввода нового корпуса за год увеличилось в два раза. На свет здесь появились 3798 детей. В планах на 2022 год – увеличить их число до 5 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Перинатальный центр

«В этом году по поручению губернатора Новосибирской области запланировано приобретение дополнительного современного оборудования для доукомплектации центра, — отметил заместитель губернатора Юрий Петухов. — На эти цели выделено порядка 450 миллионов рублей».

По словам уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, областной перинатальный центр – один из лучших центров такого профиля в России, где созданы условия для выхаживания новорождённых с малым весом.