Серышево, , 07:34 — REGNUM В селе Серышево Амурской области на железнодорожных путях погиб мужчина. Он находился на рельсах, состав не успел затормозить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Железная дорога

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Информация о трагедии поступила в Свободненское линейное отделение. Машинист поезда применил экстренное торможение, но тормозного пути не хватило.

Амурчанину было 33 года. На путях рядом с местом его гибели сотрудники правоохранительных органов обнаружили рюмку и бутылку. Расследование ведёт восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 45-летняя женщина была смертельно травмирована на железной дороге в Башкирии. Она не успела перейти пути.