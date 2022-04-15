Владивосток, 15 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В закон «О защите прав ребёнка в Приморском крае» внесены изменения, устанавливающие ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте 8-17 лет. Депутаты Законодательного собрания одобрили инициативу единогласно сразу в трёх чтениях, сообщили 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Ежемесячные выплаты смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Приморье (в 2022 году – 15 058 рублей).

Выплата будет назначаться на 12 месяцев. Её базовый размер составит 50% прожиточного минимума на ребёнка в Приморье. В 2022 году – 16 025 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, выплата будет назначена в размере 75%. Если доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Минимальный размер выплаты составит 8 012,5 рубля, максимальный – 16 025 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект о выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке из-за низких доходов.