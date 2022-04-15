Пермь, , 07:16 — REGNUM В Перми суд апелляционной инстанции изменил приговор бывшему заместителю генерального директора группы компаний «Камская долина». Об этом сообщает краевая прокуратура.

Суд

Бывший топ-менеджер была признана виновной в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Она причинила гражданам ущерб и организациям на сумму более 12 млн рублей. В пяти случаях доказана «двойная продажа» квартир в жилищно-строительном кооперативе.

Индустриальный районный суд Перми назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При рассмотрении апелляционной жалобы суд учел, что двум потерпевшим возмещен ущерб на 3,7 млн рублей, и снизил срок на шесть месяцев.

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