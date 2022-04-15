Токио, , 07:15 — REGNUM Совместные морские учения провели в Японском море ВМС США и Японии. Об этом 15 апреля заявила пресс-служба штаба морских сил самообороны Японии в Twitter.

ВМС США и Японии Navy.mil

В ходе морских учений японский ракетный эсминец «Конго», американский ракетный крейсер «Мобайл Бэй» и эсминец «Спрюэнс» провели учебный обмен информацией об условном пуске баллистической ракеты. Цель учений — укрепление японско-американского сотрудничества для эффективного реагирования и сдерживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» и морские силы самообороны Японии проводят совместные учения в Японском море. Проведение совместных американо-японских учений ряд СМИ связал с будущим празднованием в КНДР 110-летия со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена, которое состоится 15 апреля. Затем, 25 апреля, Северная Корея будет отмечать 90-летний юбилей со дня создания Корейской народной армии.

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