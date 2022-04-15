Новосибирск, , 07:07 — REGNUM В Новосибирской области в период весеннего запрета на рыболовство будут многократно усилены меры по пресечению незаконной добычи рыбы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Рыбалка Дарья Драй © ИА REGNUM

«В период весеннего нереста рыбы охрана водных биоресурсов как никогда актуальна, ведь от сохранности рыбы в этот период зависит будущее состояние промысловых запасов и возможности их использования как в предпринимательских целях, при осуществлении промышленного вылова, так и для личного потребления при любительском рыболовстве», — сказал Лещенко.

Для проведения контрольно-надзорных мероприятий на новосибирских водоёмах в период ограничений на вылов рыбы планируется задействовать 23 единицы автотранспорта и 21 плавсредство. Для совместных рейдов с полицейскими будет привлечена спецтехника МВД и МЧС России. В охране водных биоресурсов будут участвовать более 40 внештатных общественных инспекторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Новосибирской области в период весеннего нереста с 20 апреля устанавливаются ограничения на вылов рыбы.

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