Владивосток, 15 апреля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Пожарском районе полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погиб водитель иномарки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

40.mchs.gov.ru ДТП

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ДТП произошло на 272 км автодороги Хабаровск – Владивосток.

Предварительно установлено, что 36-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Corolla, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Газелью», за рулем которого находился 29-летний водитель.

В результате аварии водитель иномарки, житель посёлка Лучегорск, получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда врачей.

Установлено, что погибший не имел водительского удостоверения. В 2022 году его два раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

Водитель «Газели» доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибли семь человек, оглашён в Брянской области.