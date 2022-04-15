Сковородино, Амурская область, , 07:09 — REGNUM В городе Сковородино Амурской области всем участникам флешмоба в поддержку спецоперации России в защиту Донбасса назначено по 5 тыс. рублей штрафа. Автомобилисты нарушили правила дорожного движения, когда разъезжались после построения, сообщило Телепорт. рф.

Z на стекле автомобиля Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Амурчане на автомобилях выстраивались в форме огромной буквы «Z» 2 апреля на федеральной трассе. Люди утверждают, что были вынуждены поехать не по правилам — с другой стороны дорога была перекрыта сотрудниками ГИБДД, Нарушение зафиксировала камера.

«По-другому выехать возможности не представлялось. Почему так? Ведь нас всю дорогу вели и сопровождали сотрудники полиции», — возмутились участники флэшмоба.

В администрации Сковородинского района считают, что люди виноваты сами, так как нарушили правила дорожного движения.

«Возможно, один водитель неправильно поехал, и все за ним повернули. А нужно было развернуться там, где это разрешено», — подчеркнули в органах власти муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области Благовещенске флешмоб в поддержку армии России, участвующей в спецоперации в защиту республик Донбасса, проходил 18 марта. Десятки автомобилей с флагами России проехали колонной по главной улице города.