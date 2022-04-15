Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов распорядился в работе с обращениями граждан повысить качество ответов и снизить количество формальных отписок, об этом он заявил на встрече с генеральным директором АНО «Диалог» Владимиром Табаком, на которой обсуждалась работа Центра управления регионом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Valentin Ottone Отписки

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«Система ЦУР мне как губернатору помогает получать оперативную обратную связь от людей. Мы сделали постоянным взаимодействие ЦУР и отдела по обращению граждан. Сейчас я ставлю задачу повышать качество ответов и снижать количество формальных отписок», — сказал Солодов.

Губернатор предложил также обрабатывать обращения граждан в выходные дни.

Специалисты обеспечивают обратную связь с населением на новых, получающих популярность, площадках — Telegram, «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, за пять дней ЦУР Архангельской области обработал 246 жалоб на некачественную уборку наледи.