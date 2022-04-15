Вильнюс, 15 апреля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Украина может воспользоваться Клайпедским морским портом для экспорта своего зерна через Балтийское море, заявил президент Литвы Гитанас Науседа 14 апреля на пресс-конференции.

Matthew Mayer Клайпедский порт

Он отметил, что зерно можно доставить до порта по польской железной дороге. Навицкас добавил, что в конце апреля или в начале мая Украина и Литва отправят пробный железнодорожный состав с украинским зерном до города Клайпеда.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля специализирующийся на исследовании аграрных рынков аналитический центр «СовЭкон» опубликовал статью, в которой утверждалось, что цены на зерно в мире могут превысить отметку в $400 за тонну из-за ситуации на Украине.