Пекин, 15 апреля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Ведение трансляций компьютерных игр без спецразрешения запретило онлайн-платформам правительство Китая. Об этом сказано в опубликованном 15 апреля документе отдела аудиовизуальных программ Главного управления радио и телевидения КНР и Управления печати Отдела пропаганды ЦК Компартии Китая.

Цитата из к/ф «Убрать из друзей. Даркнет». Реж. Стивен Саско. 2018. США Стрим

Согласно документу, аудиовизуальным программам на хостинге кино, сериалов, эстрадных программ, сервисам видеостриминга и коротких видео запрещены прямые эфиры онлайн-игр без предварительного согласования и получения разрешения на данный вид деятельности от компетентных органов.

Кроме того, введён запрет на увеличение трафика пользователей на игровой контент и дано указание интернет-платформам создать механизмы защиты от детей.

Также поясняется, что власти стремятся к формированию критериев поведения стримеров. По этой причине запрещается ведение прямых трансляций людьми, которые не соблюдают нормы морали. Появление таких людей на экранах будет отслеживаться и пресекаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае начался опрос общественного мнения в связи с готовящимся на вторую половину 2022 года XX съездом Коммунистической партии Китая (КПК).