Новосибирск, 15 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В поля Новосибирской области для прибивки влаги уже вышли сельхозмашины хозяйств Баганского и Карасукского районов. Об этом сообщили министерство сельского хозяйства региона.

Gtrk-kaluga.ru Посевная

«В 2022 году посевные площади в регионе будут вновь увеличены – в планах аграриев засеять на 54,3 тысячи га больше, чем в прошлом году, — уточнили в минсельхозе. — Площадь ярового сева составит 2,04 млн га, а общая посевная площадь, с учётом озимых и многолетних культур – 2,36 млн гектаров».

Масличные будут размещены на площади 344 тысячи га, зерновые и зернобобовые культуры займут 1 млн 495 тысяч гектаров. В посевной кампании будут участвовать 1258 новосибирских сельхозтоваропроизводителей.