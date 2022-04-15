Магадан, 15 апреля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В поселке Талая Магаданской области планируется построить среднюю школу-детсад на 90 и 25 мест. Итоги тендера с начальной ценой 512 123 650 рублей поведут 26 апреля 2022 года, передаёт ИИА REGNUMа со ссылкой на сайт госзакупок.

Детская игрушка

Строительство профинансируют средствами областного бюджета. Заказчик — «Дирекция единого заказчика министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области».

Контракт будет заключен до 1 января 2023 года, но по уважительным причинам срок может быть откорректирован.

Под объект выбран участок с кадастровым номером 49:07:060 004:478. По данным публичной кадастровой карты, участок площадью 12 754 кв. м находится на улице Ленина в посёлке Талая и имеет кадастровую стоимость — 1 128 856,54 рубля.

Напомним, также до конца 2022 года планируется достроить школу в поселке Воскресенское Новомосковского административного округа (Москва).