Донецк, 15 апреля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Донецк из артиллерии калибра 122 мм, сообщает пресс-служба представительства ДНР в СЦКК в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«6:00 — н. п. Новомихайловка – н. п. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — заявили в представительстве.

Пока сведений о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало. В настоящее время специалисты оценивают ущерб, нанесенный ударами киевских карателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля украинские боевики выпустили по Донецку три снаряда калибра 152 мм и четыре снаряда калибра 122 мм. Отмечалось, что ударам украинской артиллерии подверглись также и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.