Красноярск, 15 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим (ОПР) введён в 15 муниципалитетах Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в краевом агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

С 15 апреля ОПР начинает действовать в Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Новоселовском, Ужурском, Шушенском районах, а также в Шарыповском муниципальном округе, городах Минусинске, Назарово и Шарыпово.

В период действия ОПР ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров в лесах, использование открытого огня.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 апреля ОПР начнёт действовать в большинстве территорий Красноярского края.