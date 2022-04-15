Якутск, 15 апреля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. С 15 апреля перестали функционировать зимние пути через реки Якутии Алдан, Лена и Вилюй. Изменения вызваны тёплой погодой и ухудшением состояния льда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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В том числе закрыта переправа через Лену из Якутска в посёлок Нижний Бестях. Ледовые пути сочтены опасными также у населённых пунктов Верхневилюйск и Кюндяде Нюрбинского района, Сунтар и Крестях Сунтарского района.

Переправа через реку Лена из села Хатассы в Павловск будет закрыта 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, до 15 апреля в столицу республики необходимо было успеть переправить 691 вагон грузов. Всего грузополучатели Якутии ждут прибытия 1363 вагонов с продуктами питания и товарами. В том числе необходимыми для северного завоза.