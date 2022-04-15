Токио, , 06:42 — REGNUM В префектуре Ибараки, расположенной на востоке Японии, выявили уже второй за неделю очаг чумы свиней. Об этом 15 апреля сообщает агентство Kyodo.

Осторожно! Чума свиней! Uv.volganet.ru

По его данным, заражение животных подтвердилось на ферме в посёлке Сиросато. В настоящее время власти проводят санитарную проверку, определяют причины и масштаб произошедшего. Предполагается, что на данной ферме из-за инфекции придётся забить порядка 2,9 тыс. свиней.

Напомним, 13 апреля вспышка чумы свиней была выявлена в этой же префектуре в городе Исиока.

Как сообщало ИА REGNUM, власти японского города Исиока решили забить около тысячи свиней из-за вспышки чумы.

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