Токио, 15 апреля 2022, 06:42 — REGNUM В префектуре Ибараки, расположенной на востоке Японии, выявили уже второй за неделю очаг чумы свиней. Об этом 15 апреля сообщает агентство Kyodo.
По его данным, заражение животных подтвердилось на ферме в посёлке Сиросато. В настоящее время власти проводят санитарную проверку, определяют причины и масштаб произошедшего. Предполагается, что на данной ферме из-за инфекции придётся забить порядка 2,9 тыс. свиней.
Напомним, 13 апреля вспышка чумы свиней была выявлена в этой же префектуре в городе Исиока.
Как сообщало ИА REGNUM, власти японского города Исиока решили забить около тысячи свиней из-за вспышки чумы.
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