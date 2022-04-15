Минск, , 06:41 — REGNUM Белорусские военные сбили на границе республики квадрокоптер, запущенный со стороны Литвы. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Дрон Mitch Nielsen

Он был обнаружен нарядом, который нес службу вечером 13 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс рассматривает вопрос закрытия своих границ с Россией и Белоруссией на фоне ситуации вокруг Украины.

14 апреля белорусские власти одобрили решение о предоставлении права безвизового въезда, выезда и пребывания в Белоруссии для жителей Литвы и Латвии.