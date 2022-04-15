Токио, , 06:38 — REGNUM Проявления дискриминации в ситуации с указателями на русском языке на одной из железнодорожных станций в Токио были названы недопустимыми правительством Японии. Об этом 15 апреля заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио.

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Указатели на русском языке были установлены на станции «Эбису» в 2018 году в связи с проведением в Токио Олимпийских игр. На прошлой неделе компания-оператор JR East закрыла указатели полотном, якобы после множества жалоб пассажиров, посчитавших надписи на русском языке неуместными на фоне ситуации вокруг Украины.

Решение компании вызвало негативный отклик в социальных сетях. Местные жители называли данное решение недопустимым, а сам поступок дискриминационным. Мацуно, комментируя возникшую ситуацию, отметил, что дискриминации допускать нельзя и выразил уверенность в том, что JR East отреагирует соответствующим образом на жалобы граждан.

В итоге компания JR East извинилась за предпринятые действия, а все указатели и таблички на русском языке будут возвращены туда, где они были установлены, с 15 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России назвали очередным позором заявление из Риги латвийского министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о том, что денацифицировать якобы нужно Россию, а не Украину.

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