Кемерово, 15 апреля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Кемерове в 18:00 (время местное) сегодня, 15 апреля, сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Плохая экология

«Продолжаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — уточняется в прогнозе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемерове 13 апреля был объявлен режим «чёрного неба».