Тбилиси, 15 апреля 2022, 13:23 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с предложением факультативно преподавать в школах мингрельский и сванский языки, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом президентом было сказано на брифинге, посвящённом дню родного языка.

Распространение картвельских языков
Распространение картвельских языков
ArnoldPlaton

«В результате российского оккупационного режима в Абхазии в равной степени ограничены как абхазский, так и грузинский языки. Из года в год число носителей абхазского языка уменьшается. Грузинам, проживающим в Гали и близлежащих селах, запрещено получать школьное образование на грузинском языке. Наряду с защитой грузинского и абхазского языков, что определено конституцией, мы обязаны защищать мингрельский, сванский, лазский языки и заботиться об их выживании. Во всяком случае, эти языки являются неотъемлемой частью нашей культуры и представляют собой уникальное богатство. Мы сможем это сделать, если установим право на факультативное обучение в школах, в первую очередь, для мингрельского и сванского языков», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что мингрельский, сванский, лазский (чанский) языки наряду с грузинским составляют группу родственных картвельских языков. Следует отметить, что в Грузии эти языки не преподаются в школах, и на на них не функционируют СМИ.