Тбилиси, 15 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с предложением факультативно преподавать в школах мингрельский и сванский языки, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом президентом было сказано на брифинге, посвящённом дню родного языка.

ArnoldPlaton Распространение картвельских языков

«В результате российского оккупационного режима в Абхазии в равной степени ограничены как абхазский, так и грузинский языки. Из года в год число носителей абхазского языка уменьшается. Грузинам, проживающим в Гали и близлежащих селах, запрещено получать школьное образование на грузинском языке. Наряду с защитой грузинского и абхазского языков, что определено конституцией, мы обязаны защищать мингрельский, сванский, лазский языки и заботиться об их выживании. Во всяком случае, эти языки являются неотъемлемой частью нашей культуры и представляют собой уникальное богатство. Мы сможем это сделать, если установим право на факультативное обучение в школах, в первую очередь, для мингрельского и сванского языков», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что мингрельский, сванский, лазский (чанский) языки наряду с грузинским составляют группу родственных картвельских языков. Следует отметить, что в Грузии эти языки не преподаются в школах, и на на них не функционируют СМИ.