Омск, , 06:30 — REGNUM В Омской области 14 апреля, в преддверии 77-й годовщины Победы, стартовал патриотический марафон «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Участники марафона «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!» Оmskportal. ru

Мероприятие проходит в поддержку российской армии. В первом туре проекта – дебатах «Гражданственность и патриотизм» — приняли участие студенты. 14 апреля в красноречии соревновались обучающиеся СибАДИ, ОмГМУ, ОмГУПСа, ОмГАУ, Омской академии МВД, Сибирского юридического университета.

«Наши дебаты «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!» показали, что в стране растёт поколение настоящих патриотов. Они – наша достойная смена, и я этому рад», — отметил председатель комиссии по патриотическому воспитанию регионального отделения общественной организации «Боевое Братство» Анатолий Полежаев.

15 апреля состоятся дебаты среди команд организаций среднего профессионального образования.

Напомним, марафон «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!» продлится до 9 мая. Молодые омичи примут участие в военно-тактической игре «Лазертаг». Также запланирован полевой выход «Мужество! Отвага! Честь!». Завершится мероприятие традиционной акцией «Звезда героя». Победители и призёры проекта будут награждены.

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