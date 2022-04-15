Кемерово, 15 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области участников «Хора Турецкого» и народного артиста России Владимира Машкова встретили в аэропорту с песнями и танцами. Московские артисты прибыли для участия в гала-концерте «Ночь Юрия Гагарина», сообщила министр культуры и национальной политики региона Анна Юдина в своём телеграм-канале.

t. me/yu_anna1111 В Кузбассе встречают гостей Ночи Юрия Гагарина»

«Гостей с песнями и танцами в зоне прилёта встретили народные коллективы — мужской вокальный ансамбль «Волюшка» и ансамбль сценического фольклора «Златозорье». Оба коллектива действуют на базе Кузбасского колледжа культуры и искусств им. народного артиста СССР И. Д. Кобзона, — написала Юдина. — Уже сегодня московские артисты примут участие в гала-концерте «Ночь Юрия Гагарина» в Ледовом дворце «Кузбасс», где сейчас идут последние приготовления к этому грандиозному событию».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в ответ на отказ американского фонда использовать в названии мероприятия имя Юрия Гагарина принял решение проводить международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» в сибирском регионе.

Читайте также: Кузбасс забрал «Ночь Юрия Гагарина» себе

В 2022 году «Ночь Юрия Гагарина» пройдёт с 15 на 16 апреля.